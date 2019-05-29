Российская сиделка избила старушку и объяснила это усталостью

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Сиделка из Ельца в Липецкой области избила недееспособную пенсионерку и объяснила свои действия усталостью. Об этом в среду, 29 мая, РИА Новости представительница Следственного комитета России по региону Юлия Кузнецова.

По ее словам, сиделка не стала отрицать, что била подопечную, но отметила, что это был единственный случай, потому что она устала. «С октября она в круглосуточном режиме находилась с недееспособной женщиной, и тут у нее якобы сдали нервы», — сказала Кузнецова.

Представительница СК отметила, что женщину предупреждали о ведущемся в квартире видеонаблюдении, но она могла забыть об этом. В настоящее время следователи изучают видеоматериалы, чтобы выяснить, действительно ли это был единичный случай. В действиях сиделки усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 116 УК России («Побои»).

Как пояснила Кузнецова, в ходе назначенной по данному факту судмедэкспертизы видимых телесных повреждений у пенсионерки не нашли. При этом она отметила, что инцидент попал на видео 6 мая, а опубликовали запись спустя более чем две недели. Пожилая женщина в силу своего состояния пояснить ситуацию никак не может.

Видео с избиением пенсионерки опубликовал ее внук 23 мая. На записи сиделка пытается покормить пожилую женщину и начинает ее бить и громко кричать, когда та отказывается есть. Работница бьет руками и столовыми приборами пенсионерку по лицу и пытается запихнуть еду ей в рот. Позже на сайте регионального управления СК появилось сообщение о начале проверки по факту случившегося.

В апреле сообщалось, что жительница башкирского поселка Прибельский пожаловалась на завуча по воспитательной работе в местной школе, которая избила ее 78-летнюю мать, ветерана труда и инвалида III группы. Это произошло после того, как пожилая женщина в два часа ночи сделала педагогу замечание из-за громкой музыки в машине. В результате инцидента пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, и множественные гематомы лица и левого бедра. В полиции Башкирии позже заявили о решении вопроса о возбуждении дела.

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