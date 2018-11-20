Россиянин избил пенсионерку за сделанное замечание и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина в присутствии своих друзей избил сделавшую ему замечание пенсионерку. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается на сайте краевого главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел рано утром в Северском районе края. Около половины пятого мужчина и его приятели подошли к магазину и стали вести себя шумно и вызывающе. Пожилая жительница одного из домов вышла на улицу, чтобы сделать им замечание. В ответ один из молодых людей толкнул и ударил пенсионерку, после чего компания скрылась в неизвестном направлении.

«В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из домовладений станицы. Им оказался 30-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в содеянном, но объяснить причину своего поступка не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве. По решению суда ему назначено наказание в виде семи суток ареста.

Дочь пожилой женщины разместила в группе «ЧП Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте» видео инцидента. Она рассказала, что после избиения мать попала в больницу с переломом руки и сотрясением мозга.

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