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Двое мужчин убивали пенсионеров из-за «гробовых» денег в Тульской области

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Двое мужчин, 33 и 43 лет, задержаны в Тульской области за серию убийств пенсионеров и разбойное нападение. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 16 октября, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В настоящее время известно о трех убийствах, совершенных задержанными. 18 августа 2018 года в квартире на улице Победы города Плавск они избили 70-летнюю женщину, после чего младший из нападавших задушил ее электрошнуром от утюга. У пенсионерки похитили 20 тысяч рублей. 8 октября 2018 года в селе Скородное Плавского района мужчины напали на 77-летнего мужчину, нанеся ему несколько ударов ножами, и завладели его наличными деньгами и автомобилем. Вечером 12 октября в деревне Зыково Щекинского района преступники сначала напали на двух женщин, забрав у них две тысячи рублей, а потом в одном из жилых домов старший из подозреваемых молотком забил 79-летнего хозяина и похитил 48 тысяч рублей и телевизор.

«Благодаря слаженной работе следователей регионального управления СКР и оперативников полиции в кратчайшие сроки после третьего убийства были установлены личности подозреваемых и их местонахождение. Они были доставлены в следственное управление, где после допроса задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте», — рассказал официальный представитель СКР.

Он уточнил, что на первом же допросе оба задержанных дали признательные показания. Похищенный ими автомобиль был обнаружен затопленным в болоте в Щекинском районе, а тело мужчины, который считался пропавшим без вести, найдено зарытым около кладбища села Скородное. Оба задержанных ранее судимы за совершение тяжких преступлений. Мужчины проживали в городе Плавск Тульской области.

Уголовное дело возбуждено по статьям «убийство» и «разбой».

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