Россиянка привязала сына к столбу за прогулы в школе

Жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу за прогул школьных занятий. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщается на сайте пресс-службы Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 15 мая. 39-летняя женщина избила ремнем мальчика и совместно с 19-летней дочерью связала в сарае. Для того чтобы он не смог позвать на помощь, мать затолкала сыну в рот носки и замотала марлей, после чего выключила свет и заперла его на ночь. Несмотря на прохладную погоду, на мальчике была только футболка и спортивные штаны. Школьнику удалось освободиться и вылезти из сарая через окно, после чего он побежал домой к другу, мать которого вызвала полицию.

Экспертиза показала, что на теле у мальчика имеются ушибы и кровоподтеки. В настоящее время школьник находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям 117 УК («Истязание») и 127 УК («Незаконное лишение свободы»).

В феврале сообщалось о школьниках из Самарской области, которые избили одноклассника за то, что он заступился за свою мать-инвалида.

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