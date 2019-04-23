Россияне пошли под суд за пытки школьника шокером и сигаретами

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в пытках 13-летнего школьника. Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчинам 20 и 24 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 19 февраля в квартире, расположенной на Будапештской улице, обвиняемые решили наказать школьника. Они нанесли потерпевшему как минимум 20 ударов ремнем с металлической пряжкой. Кроме того, школьника избивали руками и ногами, а также прижгли голову сигаретой и четыре раза ударили в грудь электрошокером.

Все повреждения, за исключением ушиба левой почки, врачи оценили, как не причинившие вред здоровью. По версии следствия, один из пытавших находился в состоянии наркотического опьянения.

27 февраля сообщалось, что мотивом самосуда над школьником, устроенного петербуржцами, стало то, что потерпевший якобы домогался до своей годовалой сводной сестры. По данным следствия, мать подростка распивала алкоголь в квартире с мужчинами, после чего они избили подростка.

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