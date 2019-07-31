Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой

В одном из отелей Нижнего Новгорода 29-летняя россиянка избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, пытаясь изгнать из ребенка бесов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По версии следствия, женщина связала ребенка вечером 25 июля, несколько раз ударила хоккейной клюшкой, а затем ввела инъекцию. «Комсомольская правда» уточняет, что мать вкалывала ребенку обезболивающее и димедрол, чтобы он не плакал и не привлекал внимание персонала отеля. После избиения женщина сбежала.

По информации издания, 12-летнего мальчика в синяках обнаружили в номере спустя сутки. Все это время он провел без еды и воды. Рядом с ним была обнаружена хоккейная клюшка. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы в результате игры в хоккей. Затем мальчик признался, что его избила мать, которая якобы изгоняла из него бесов.

Мать ребенка задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, уточняется на сайте регионального управления Следственного комитета. Избитого хоккейной клюшкой ребенка поместили в социально-реабилитационный центр, месячную дочь россиянки — в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о россиянке, которая избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу. По версии следствия, обвиняемая, «используя малозначительные поводы», физически и морально наказывала десятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Ее признали виновной по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание») и пункту «в» части 2 статьи 112 УК («Причинении вреда здоровью средней тяжести»).

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