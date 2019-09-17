Уличенный в сексе с ребенком майор МВД выпал из окна

В Ульяновске из окна на пятом этаже жилого дома выпал и насмерть разбился бывший сотрудник регионального управления ГИБДД майор полиции, недавно уволенный со службы в связи с уголовным делом о сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщило издание 73online.ru со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел еще 9 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Тело погибшего 1978 года рождения обнаружили на земле рядом с одним из домов на улице Ефремова. В момент трагедии он был дома один, предсмертной записки мужчина не оставил.

Следственные органы проводят проверку по факту смерти бывшего полицейского.

Источник издания пояснил, что за несколько дней до гибели мужчину уволили из органов внутренних дел, так как он стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней.

В Следственном комитете России (СКР) и МВД информацию о гибели майора комментировать отказались, но и не стали ее опровергать.

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