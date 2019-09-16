Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве

Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 32-летний уроженец Магнитогорска запер незнакомую ему девочку в помещении, а когда та попросила ее отпустить, избил и несколько раз изнасиловал ее. Девочка вернулась домой через четыре дня после похищения.

Подозреваемого задержали. Установлено, что он имеет судимость за разбой.

В марте сообщалось, что 40-летнего тренера по боевым искусствам в Московской области заподозрили в систематических изнасилованиях школьницы. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, мужчина был арестован.

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