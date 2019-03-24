Российского тренера обвинили в систематических изнасилованиях школьницы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего индивидуального тренера по боевым искусствам. Его подозревают в изнасиловании школьницы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, мужчина с января 2017 года по февраль 2019-го неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения. В настоящий момент он задержан и проверяется на причастность к совершению подобных преступлений.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В июне 2018-го сообщалась, что мать 12-летней школьницы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее дочери тренером по баскетболу. Однако сама девочка во время допроса и в присутствии психолога опровергла эту информацию. По ее словам, они вступали в интимные отношения по обоюдному согласию.

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