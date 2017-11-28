Французский суд посчитал возможным секс учителя и 14-летней школьницы по любви

Учителя математики во Франции приговорили к условному сроку за отношения с 14-летней школьницей. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, суд был довольно снисходителен к нему после того, как в стране разрешили вступать в интимные отношения с 13-летнего возраста. При этом прокурор требовал для подсудимого пять лет тюрьмы.

В феврале прошлого года учитель математики и его ученица стали общаться в Instagram, в июне они начали встречаться. По словам девушки, она и ее педагог любят друг друга.

Однако отчим школьницы, узнав возраст ее молодого человека, привел его в полицейский участок. В результате учителю запретили работать с подростками, а также общаться с возлюбленной.

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«Она еще ребенок, который верит в любовь с большой буквы "Л", как учитель он знал это и использовал для того, чтобы совратить мою дочь», — прокомментировала произошедшее мать девочки.

Подсудимый признался, что «наделал кучу ошибок». «Моему поступку нет оправдания (...) Но когда я был с ней, она была всего лишь моей девушкой, ни ученицей, ни 14-летним подростком. Мы любили друг друга и были очень счастливы вместе», — признался учитель.

Адвокат семьи девушки, вступившей в половую связь с педагогом, настаивает на более тщательном рассмотрении данного дела. По его мнению, суд расценил произошедшее все лишь «как простую любовную историю».

В середине ноября стало известно, что во Франции началась подготовка законопроекта, который установит планку возраста сексуального согласия на отметке в 13, а не 15 лет, как было раньше. При этом президент Эммануэль Макрон призывает приравнять интимные отношения с подростком, не достигшим 15-летнего возраста, к изнасилованию.