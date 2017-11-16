Французам разрешат заниматься сексом с 13 лет

Во Франции началась подготовка законопроекта, который установит планку возраста сексуального согласия на отметке в 13 лет. Об этом сообщает The Local.

На данный момент возраст согласия во Франции составляет 15 лет. О возможности понижения планки заговорили после того, как двое 28-летних мужчин, имевших половой контакт с 11-летними девочками, были признаны невиновным. Согласно закону, обвинение в изнасиловании выдвигается во Франции только в том случае, если прокуроры могут доказать, что этот половой контакт произошел без обоюдного согласия.

Новый закон должен признать любой половой контакт с лицом моложе 13 лет преступлением. Государственный секретарь Франции по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа заявила, что порог презумпции неоспоримого отсутствия согласия должен быть установлен в интервале от 13 до 15 лет.

Один из резонансных случаев, побудивших задуматься о принятии закона, произошел в сентябре. Тогда прокуроры не признали 28-летнего мужчину виновным в изнасиловании 11-летней девочки, а посчитали, что она сама согласилась вступить с ним в половую связь. По данным следствия, мужчина заманил девочку к себе домой, где обещал «научить ее целоваться». Однако там у них произошел половой контакт. Семья ребенка и ее юристы требовали признать мужчину виновным в изнасиловании, заявляя, что девочка была «парализована» от страха и «неспособна защитить себя». Прокуроры решили обвинить мужчину по статье о сексуальном надругательстве над несовершеннолетним (atteinte sexuelle), а не об изнасиловании.