Обвиненный в сексе со школьницей тренер взят под домашний арест

Тренер по баскетболу, неоднократно вступавший в интимные отношения со своей воспитанницей, в четверг, 28 июня, по решению суда взят под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Как установлено, 32-летний мужчина, работавший тренером, и его подопечная девочка, 2004 года рождения, неоднократно и по обоюдному согласию вступали в интимные отношения, — рассказал собеседник. — Уголовное дело возбуждено по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"».

Оба партнера дают одинаковые показания, из которых следует, что 32-летний мужчина и 12-летняя девочка добровольно и по обоюдному согласию вступили в интимные отношения еще в 2016 году, причем близость между ними была неоднократной. Для встреч они использовали разные места, в том числе — и помещения спортивной школы.

Накануне в полицию обратилась мать девочки, которой стало известно о близости между дочерью и ее тренером. Причем, по словам матери, дочь была изнасилована, однако сама девочка во время допроса и в присутствии психолога опровергла информацию о насилии.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, однако примечание говорит, что в случае, если потерпевшая и обвиняемый вступят в брак, суд вправе прекратить уголовное преследование.

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