Гастарбайтер получил девять лет за связь с тремя школьницами под Владимиром

27-летний гражданин одной из стран бывшего СССР, соблазнивший трех малолетних девочек во Владимирской области, приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.

«Как установлено в ходе следствия и суда, мужчина нелегально находился на территории России с 2013 года, а в 2016-м приехал в город Ковров Владимирской области, где устроился работать на стройку, сняв для проживания квартиру на улице Добровольского. Туда он приглашал несовершеннолетних девочек и там же вступил с ними в связь», — сказала Минина.

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В сентябре 2016 года мужчина познакомился с 12-летней девочкой, пригласил ее в гости, а затем предложил ей привести с собой подруг. Как отмечает следствие, рассчитывая на простое знакомство, две 13-летние и 12-летняя школьницы стали встречаться с мужчиной, который поначалу дарил им мягкие игрушки и угощал шоколадом. Но затем он соблазнил одну из девочек, а на следующую ночь — ее подругу. Через неделю, действуя таким же образом, гастарбайтер вступил в интимные отношения с третьей несовершеннолетней девочкой.

«О произошедшем с одной из потерпевших стало известно сотрудникам социальных органов, которые убедили девочку сообщить в правоохранительные органы. Две другие жертвы мужчины были установлены в дальнейшем следственным путем», — отметила представитель регионального главка СКР.

Согласно заключению специалистов, осужденный имеет «склонность к гетеросексуальному расстройству». На следствии и в суде мужчина не признал вину и заявил, что девочки оговаривают его. Экспертиза признала его психически здоровым и полностью вменяемым.