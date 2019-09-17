Задержаны подозреваемые в сексуальном насилии над сотрудницей автомойки в Москве

Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в сексуальном насилии в отношении 23-летней сотрудницы автомойки. Об этом во вторник, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По данным МВД, нападение произошло в ночь на 16 сентября в помещении автомойки на улице Молостовых на востоке Москвы. Угрожая ножом и пистолетом, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера с мойщицей 1996 года рождения и отобрали у нее газовый баллончик. У ее коллеги 1987 года рождения они забрали пачку сигарет и 50 рублей. Ущерб оценивается в 650 рублей.

Мужчин задержали в тот же день на улице Сталеваров, неподалеку от места преступления. Они оказались безработными. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое.

16 сентября сообщалось, что в Москве был задержан 32-летний уроженец Магнитогорска, четыре дня удерживавший и насиловавший 13-летнюю школьницу.

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