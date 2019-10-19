Россиян предложили выгонять из дома за избиение родственников

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России подготовил законопроект о специальных ордерах, которые должны защитить жертв домашнего насилия. Защитное предписание будет запрещать приближаться к пострадавшему члену семьи ближе чем на 10 метров, а в исключительных случаях — выгонять из дома, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Предусмотренные законопроектом меры не являются наказаниями за правонарушение, это временные меры по недопущению новых или более тяжких правонарушений и по защите пострадавших», — пояснила изданию депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая принимала участие в разработке законопроекта.

Помимо запрета приближаться к своей жертве виновный в семейном насилии будет обязан пройти специализированную психологическую программу. В исключительных случаях судебное защитное предписание может обязать нарушителя переехать от родственника, причем неважно, у кого в собственности находится жилье. Также предлагается закрепить такие понятия, как «семейно-бытовое насилие» и его профилактика.

Предложения СПЧ станут основой для законопроекта о семейно-бытовом насилии, который разрабатывается сенаторами по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Пока в верхней палате парламента поддержали проект СПЧ «концептуально».

Ранее Пушкина рассказала, что в России практически нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления. Разрабатываемый закон подразумевает целую систему подобных центров.

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