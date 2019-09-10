Правозащитники массово потребовали закон о домашнем насилии

Более 70 правозащитных и благотворительных организаций подписали открытое письмо с требованием принять в России закон о домашнем насилии. Текст письма публикует «Новая газета».

«Как показывают исследования, домашнее насилие существует во всех странах, но его распространенность снижается, как только появляется закон, направленный на профилактику и защиту пострадавших», — подчеркивают авторы письма, члены движения «Психология за права человека», выступая в поддержку законопроекта рабочей группы Совета по правам человека при президенте (СПЧ).

Уточняется, что в СПЧ предлагают дополнить российское законодательство понятием «семейное или бытовое насилие», а также разработать систему охранных ордеров и создать комплексную систему помощи жертвам домашнего насилия (кризисные центры или убежища).

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Письмо подписали 73 организации, в числе которых правозащитная группа «Агора», фонд «Общественный вердикт», благотворительная организация «Ночлежка».

Правозащитники также напомнили о петиции, созданной правозащитницей Аленой Поповой. По состоянию на 10 сентября петицию подписали более 768 тысяч человек, цель — миллион подписей.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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