Россиянин решил изгнать из жены «нечистую силу» и убил ее

В Александрове Владимирской области местный житель убил жену, мотивируя это тем, что «голоса» приказали ему изгнать из жертвы «нечистую силу». Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Владимирской области.

По версии следствия, преступление было совершено утром 6 июля. В одной из комнат местного общежития 47-летний мужчина внезапно набросился на свою супругу, пытался задушить, а затем забил ее молотком.

Свои действия обвиняемый в убийстве мужчина объяснил тем, что недавно он завязал со спиртным, а в день убийства «голоса» приказали ему «изгнать нечистую силу» из жены.

Мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Уточняется, что Следственный комитет России планирует по результатам психиатрической экспертизы ходатайствовать о помещении обвиняемого в клинику.

7 июля в Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. У Садыковой осталось трое детей. Ее мать уже забрала их к себе и оформляет опекунство.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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