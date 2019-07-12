Половина россиянок оказались жертвами домашнего насилия

Названа доля россиянок, которые подвергались домашнему насилию. Об этом стало известно из результатов опроса «Леди Mail.ru», передает ТАСС.

Отмечается, что более половины опрошенных (56 процентов) подвергались домашнему насилию. При этом 86 процентов из них продолжали отношения с партнером, который применял к ним насилие.

Материалы по теме «Для многих сексуальное принуждение — это норма» Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии

Согласно результатам опроса, 94 процента респонденток связывают домашнее насилие с физическим насилием, например, ударом кулаком. 81 процент женщин считают абьюзом принуждение к сексу, 80 процентов — запирание дома. Реже всего насилием называли применение силы во время ссоры — только треть россиянок сочли такую ситуацию неприемлемой, а сталкивались с ней 36 процентов женщин.

Выяснилось, что 97 процентов респонденток согласились с утверждением, что проблема домашнего насилия остро стоит в России. В опросе приняли участие 13,6 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет из России, Казахстана и Белоруссии.

В 2018 году россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия: по данным ежегодного отчета Всемирного банка Women, Business and the Law, Россия набрала ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин, поскольку в стране не приняты законы о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении, а в Уголовном кодексе нет статьи о сексуальном насилии на работе — для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!