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Минюст обвинил СМИ в искажении слов о масштабах домашнего насилия в России

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Министерство юстиции России заявило, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия в стране исказили в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Как заявили в Минюсте, опубликованная СМИ информация о том, что ведомство считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, «искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей Российской федерации и содержит вырванные из контекста заявления». Там отметили, что в СМИ некорректно перевели выдержки из документа.

Изложенная в направленном в ЕСПЧ ответе позиция заключается в том, что «серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для России», подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что государство «обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина».

Минюст отметил, что заявления ЕСПЧ о нарушении статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей дискриминацию, не соответствуют практике самого суда. В ведомстве напомнили, что существует 40 составов УК и по меньшей мере пять статей КоАП, запрещающих разные формы насилия в отношении физических лиц. Там добавили, что это «не исключает дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав граждан».

Как ранее сообщила газета «Коммерсантъ», в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены». Отмечалось что, по мнению российских властей, мужчины больше страдают от дискриминации, так как «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В документе также сказано, что по статистике о насильственных преступлениях, которые повлекли тяжкие последствия для здоровья или смерть, «большинство пострадавших являются мужчинами».

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