Жириновский рассмешил чиновников на заседании с Путиным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина и рассмешил присутствующих там чиновников. Трансляцию с заседания в четверг, 26 декабря, ведет RT на своем YouTube-канале.

Во время своего выступления на заседании Жириновский решил озвучить существующие в российском сельском хозяйстве проблемы. Он призвал возродить в стране крестьянство, а также отметил, что только фермер-собственник может по-настоящему заботиться о хозяйстве.

«Я держу кроликов. Иду на демонстрацию — что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь — у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую — у моего кролика беда!» — рассказал он.

На кадрах видно, как во время речи лидера ЛДПР министр экономического развития Максим Орешкин смеется, а председатель Госдумы Вячеслав Володин даже становится красным от смеха. Премьер-министр Дмитрий Медведев ухмыляется, а глава государства смотрит на Жириновского и вздыхает.

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