Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.

Политик отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) «наконец-то обнаружила», что из Европы в Россию поступают товары низкого качества. «Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — пишет Жириновский.

Он призвал прекратить импорт некачественной продукции и заявил, что, если Европа намерена торговать с Россией, ей следует поставлять качественные товары. «Не хотят — обойдемся», — заключил лидер ЛДПР.

В начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что импортированные в Россию стиральные порошки Persil и Ariel, а также шоколад Lindt не соответствуют по качеству аналогичным товарам в Европе. Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены объяснила различие в качестве тем, что товары производят в соответствии с российскими законами. Эту версию также подтвердили в Росконтроле.

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