Россиян годами обманывали о составе шоколада и порошков

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уличила производителей шоколада и стиральных порошков в том, что продукция, которая продается в стране, отличается от реализующихся за рубежом аналогов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. В этом усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Речь идет о шоколаде Lindt, а также о порошках Ariel и Persil. Как показала проверка, в шоколаде, который продается в России, содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50 процентов, в ряде случаев на 100-220 процентов и более) от образцов, приобретенных в Европе. А в порошках различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность».
«При сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе», — указали в ФАС.
В службе пришли к выводу, что таким образом потребителей вводят в заблуждение. В итоге компаниям выписали предупреждения. Если требования не будут выполнены, это может грозить штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, указывает РИА Новости.