Производители порошков ответили на обвинения в обмане российских покупателей

Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены ответила на обвинения Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в том, что составы реализующейся продукции в России и за рубежом отличаются. Глава ассоциации Петр Бобровский прокомментировал ситуацию принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Бобровский подчеркнул, что своим заявлением ФАС подкрепляет потребительский миф о том, что продающийся за границей товар лучше, а также отметил, что ассоциация «крайне обеспокоена» такой ситуацией. По его словам, служба создает «громкий информационный повод без надлежащего подтверждения».

«Эксперты ассоциации считают целесообразным при проведении сравнительной оценки учитывать различия в формулах, которые обусловлены разницей в режимах применения и внешних условий», — заявил Бобровский. Он также добавил, что производители стиральных порошков, состоящие в ассоциации, делают товары в соответствии с российским законодательством.

Ранее ФАС уличила производителей шоколада и стиральных порошков в том, что продукция, которая продается в стране, отличается от реализующихся за рубежом аналогов. В службе пришли к выводу, что таким образом потребителей вводят в заблуждение. В итоге компаниям выписали предупреждения. Если требования не будут выполнены, это может грозить штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.

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