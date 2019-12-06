Объяснен «обман» россиян со стиральными порошками

Отличия в составе аналогичных товаров, которые продаются в России и за рубежом, не стоит считать намеренным обманом потребителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскачества.

Собеседник агентства объяснил, что производители корректируют состав товаров, исходя из нормативных требований той или иной страны. Например, в России и ЕС требования по содержанию пестицидов и антибиотиков отличаются.

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О несоответствии продукции Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила в начале декабря. Например, шоколад Lindt, который продается в России, не соответствует европейским аналогам по составу органических кислот. А в порошках Ariel и Persil различаются показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность».

Позднее в Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены объяснили, что товары производятся в соответствии с российским законодательством. В ассоциации подчеркнули, что своим заявлением ФАС подкрепляет убеждение о том, что продающийся за границей товар лучше российского.

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