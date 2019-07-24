Россияне разочаровались в стиральном порошке

Продажи стирального порошка в России за последний год снизились на шесть процентов, следует из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы анализировали данные с июня 2018 года по май 2019-го, ориентируясь на количество проданных в торговых сетях упаковок средств бытовой химии. Помимо стирального порошка, россияне стали покупать меньше кондиционеров для белья (на 11,8 процента), а также средств для мытья посуды и других чистящих средств (на 3,8 процента).

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Нынешние данные Nielsen подтверждают общую тенденцию, которую ранее фиксировала компания, а также ее конкуренты. Впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016-2017 годах.

Участники рынка, опрошенные изданием, отмечают, что отчасти снижение спроса на порошки обусловлено растущей популярностью других, более современных средств, в частности, гелей и жидких капсул для стирки. Кроме того, многие производители порошка предлагают более экономичные упаковки.

Еще один фактор, по мнению экспертов, — общее снижение покупательского спроса населения. При этом в некоторых торговых сетях продажи стиральных порошков в начале 2019 года выросли, в том числе и благодаря скидкам и промоакциям.

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