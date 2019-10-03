Назван самый вкусный шоколад

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование темного шоколада популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию восьми торговых марок: Alpen Gold, «Особый» фабрики им.Крупской, «ЛЮКС» Бабаевский (ПАО «Красный Октябрь»), Dove, Ашан, «Вдохновение», Globus и «ЛЮКС» Бабаевский (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»). Программа испытаний включала более 60 параметров оценки качества и безопасности.

Как выяснилось, шоколад «ЛЮКС» Бабаевский, произведенный ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», не соответствует требованием безопасности. Образец попал в черный список из-за превышения показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.

У остальных проверенных образцов с безопасностью все в порядке, зато есть претензии ко вкусу. Так, шоколад «Особый» фабрики им. Крупской оставил во рту кислое послевкусие, а Dove, «Вдохновение» и Alpen Gold имели недостаточно выраженный шоколадный вкус. У шоколада «Ашан» вкус вяжущий, а Globus оставил во рту ощущение присутствия какао-порошка.

Самыми вкусными оказались оба образца шоколада «ЛЮКС» Бабаевский. Так как один из них, а именно тот, который был произведен ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», оказался в черном списке, победителем экспертизы стал «ЛЮКС» Бабаевский, изготовленный на фабрике «Красный октябрь».

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