Назван лучший в России сыр маасдам

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сыра маасдам, или твердого сычужного сыра (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли участие образцы шести брендов: Laime, «Лакомо», Schonfeld, «Золото Европы», Cheezzi и «МАГНИТ/Брасовские сыры».

Специалисты проверили образцы по более, чем 80 параметрам, среди которых наличие незаявленных и небезопасных жиров, физико-химические показатели, уровень консервантов, а также количество кальция и результаты органолептической проверки. Сыры закупались в обычных магазинах, а не отбирались со склада.

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Во всех образцах использовался только натуральный молочных жир, без заменителей. Сыры Laime и Cheezzi имеют зеленоватый оттенок, безопасный для здоровья, однако выделяющийся на фоне конкурентов.

Сыры «Лакомо» и «Золото Европы» имеют плохую эластичность и ломкость на изгибе. «Золото Европы» также имеет слабовыраженные вкус и запах, кисловатый привкус и дрожжевой запах, «Лакомо» — легкий кисловатый запах, Schonfeld — легкую мучнистость во вкусе.

Во всех образцах обнаружен нитрат натрия в допустимых количествах. Однако только производители сыров «Лакомо» и «МАГНИТ/Брасовские сыры» указали его на упаковке.

В «Золоте Европы» и Cheezzi не обнаружено дрожжей, в сыре «Лакомо» их оказалось больше, чем в остальных. Патогенные микроорганизмы и сальмонеллы, а также стафилококки и бактерии группы кишечной палочки не обнаружены ни в одном из образцов.

По итогам исследования сыр Schonfeld был включен в список товаров с замечаниями за несоответствие содержания этикетке. Остальные участники рекомендованы к покупке.

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