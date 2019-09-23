Названы лучшие макароны в России

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование макарон-рожков из твердых сортов пшеницы и нашел нарушения. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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В общей сложности специалисты проверили макароны семи брендов: Maltagliati, «Шебекинские», Makfa, «Дон Макарон гурман», Pasta Mania, Fine Life, Pasta Zara. Было установлено, что макароны марок Maltagliati, «Шебекинские», Makfa, Fine Life, Pasta Zara не содержат примесей муки из мягкой пшеницы. В рожках «Дон Макарон гурман» содержание такой муки оказалось 12 процентов, что в целом соответствует стандарту.

В макаронах Pasta Mania муки из мягкой пшеницы оказалось 16 процентов, в связи с чем производитель не имеет права заявлять свою продукцию как макароны из твердых сортов. За недостоверную информацию Pasta Mania попала в Список товаров с замечаниями и не рекомендована к покупке.

Эксперты также оценили органолептические свойства макарон. Все образцы прошли тестирование, однако самыми лучшими признаны макароны Maltagliati. Все семь образцов помимо прочего проверили на содержание 140 современных пестицидов, зараженность и загрязненность вредителями. Было установлено, что все марки соответствуют требованиям безопасности.

Как пояснили эксперты, для здорового питания лучше всего подходят макароны из твердой пшеницы. Мука из твердых сортов имеет более низкий гликемический индекс (ГИ), чем обычная мука. Углеводы с низким ГИ медленнее усваиваются, расщепляются и всасываются, что приводит к менее значительному повышению уровня сахара в крови.

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