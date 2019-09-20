Назван лучший яблочный сок России

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яблочного сока популярных брендов и не нашел нарушения. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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В общей сложности исследователи проверили соки семи брендов: «Фруктовый сад», «Сады Придонья», «Удачный», Santal, «Juice team / Сочная команда 1», Swell и A cappella. Выяснилось, что все они соответствуют требованиям безопасности, однако успешно все тесты прошли только соки «Сады Придонья» и «Удачный».

Тем не менее специалисты установили, что при изготовлении сока «Удачный» в него, вероятно, добавили сироп. По мнению экспертов, состав «Juice team / Сочная команда 1» говорит о том, что при его создании могли использоваться «"неяблочные" компоненты растительного происхождения» (например, сок груши или айвы). Также в «Росконтроле» предположили, что при изготовлении яблочный концентрат слишком сильно разбавили водой и добавили регуляторы кислотности.

В соках «Фруктовый сад», Santal, Swell и A cappella обнаружено повышенное содержание лимонной кислоты — вероятно, вещество добавили в сок в качестве регулятора кислотности, хотя оно в составе не указано. В соках «Фруктовый сад», «Сады Придонья», «Удачный», Santal, «Juice team / Сочная команда 1» и Swel оказалось низкое содержание витамина С, и они не могут служить его источником.

По итогом проверки соки «Фруктовый сад», Santal, Swell и A cappella попали в список товаров с замечаниями, напиток «Juice team / Сочная команда 1» включили в черный список.

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