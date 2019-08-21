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Названы марки опасного для здоровья кетчупа

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кетчупа и выяснил, какие марки опасны для здоровья. Это следует из результатов проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности исследователи изучили соусы семи марок: Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов» и «365 дней». Среди исследованных образцов не было кетчупа категории экстра. Продуктам Mr.Ricco и «О`кей» присвоена высшая категория; «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья» — первая; «Капитан припасов» и «365 дней» — вторая. По итогам исследования к покупке рекомендованы только соусы Mr.Ricco, «Моя семья», «О`кей» и «Махеевъ».

Исследование показало, что в кетчупе «Капитан припасов» томатов почти нет — всего 7,3 процента, а в продукте «365 дней» — 12,2 процента. В кетчупах «Каждый день» и «365 дней» содержание консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом. Их включили в черный список организации, поскольку такое содержание консервантов считается небезопасным для здоровья. Также в список товаров с замечаниями занесен кетчуп «Капитан припасов».

Кроме того, у исследователей возникли вопросы ко вкусу кетчупа. Так, «Капитан припасов» и «365 дней» оказались со слегка острым и слабовыраженным ароматом томатных продуктов и использованных ингредиентов, что не соответствует стандарту.

В 2018 году «Росконтроль» провел исследование качества майонеза. По его итогам было установлено, что худшими марками являются майонезы «Вкуснотека» и «Mr. Ricco». Рекомендованы к покупке марки «Слобода / Живая еда» и «Московский провансаль / Я люблю готовить».

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