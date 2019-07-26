Назван лучший черный хлеб

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование дарницкого хлеба в нарезке. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «То, что надо!», «Щелково хлеб», «Каждый день», «Черемушки» и «Волжский пекарь».

Специалисты закупали образцы для исследования в магазинах, а не получали их со складов торговых сетей. Хлеб изучался по более, чем 40 параметрам, среди которых соответствие заявленному составу и потребительские свойства: просеянность, промес, влажность мякиша.

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Все образцы обладают вкусом, прописанным в ГОСТе именно для дарницкого хлеба. Также в них отсутствуют посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени.

Во всех исследованных образцах было выявлено большое количество соли, больше всего — в «Волжском пекаре» и «То, что надо!». При этом количество соли не прописано в ГОСТах и поэтому не нарушает их.

По итогам исследования все образцы признаны безопасными и не содержащими пестицидов. Все они рекомендованы к покупке, лидером рейтинга стал хлеб от «То, что надо!».

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