Названа лучшая творожная масса

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творожной массы. В нем приняли участие образцы семи брендов: «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Останкинское», «Избенка», БМК/«Брянский молочный комбинат», «Дмитровский молочный завод» и «Благода».

Эксперты оценивали образцы по более чем 70 параметрам качества, среди которых доля растительных жиров, наличие бактерий кишечной палочки, плесеней и дрожжей, а также уровень консервантов и показатели свежести.

При этом образцы для исследования закупались в обычных магазинах в соответствии с ГОСТом, а не отбирались на складах.

Два из семи образцов — «Дмитровский молочный завод» и «Благода» — фактически не являются творожной массой, поскольку содержат не молочный жир, а его заменители. Производители добросовестно указали это на упаковке. В творожной массе «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» выявлены фитостерины — вещества растительного происхождения, родственные холестерину. Эти образцы классифицированы исследователями как фальсификат.

При производстве шести образцов были нарушены правила техники безопасности. В творожной массе «Избенка» содержание дрожжей превышает норму в 840 раз, а также содержатся бактерии кишечной палочки.

По итогам исследования только образец под брендом «Б.Ю. Александров» был признан безопасным для здоровья потребителей и рекомендован к покупке. Творожная масса марки «Дмитровский молочный завод» из-за повышенного содержания дрожжей и плесеней внесена в список товаров с замечаниями, остальные образцы внесены в черный список «Росконтроля».

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