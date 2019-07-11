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Назван лучший говяжий язык

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих языков. В нем приняли участие образцы, приобретенные в семи торговых сетях: «Мираторг», «Ашан», «Перекресток», Selgros, Metro, «Карусель» и «О’Кей».

Специалисты проверяли образцы по более, чем 70 параметрам. При этом они покупались в обычных магазинах, а не отбирались со складов.

Говяжий язык является субпродуктом, а потому может представлять опасность для здоровья без должной тепловой обработки.

В образце из магазина «Карусель» были обнаружены патогенные микроорганизмы — сальмонеллы. В языках из магазинов Selgros, Metro, «Карусель» и «О’Кей» выявлены антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества.

При этом все исследованные образцы обладают хорошими органолептическими свойствами: цветом, запахом, консистенцией.

По итогам исследования образец из «Карусели» добавлен в черный список «Росконтроля», языки из Selgros, Metro и «О’Кей» — в список товаров с замечаниями. Остальные образцы рекомендуются к покупке, лидером рейтинга стал язык из «Ашана».

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