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Названы марки опасных вареников

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Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок. Результаты были опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты проверили продукцию семи брендов: «У Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко». Образцы исследовались более чем по 40 параметрам, в том числе по микробиологическим показателям и содержанию консервантов.

Так, в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, пять из семи протестированных образцов («У Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники», «От Ильиной», «Морозко») не прошли тест на микробную безопасность.

К покупке рекомендуется только продукция марки Globus. «Сибирская коллекция» отправилась в список товаров с замечаниями, остальные марки — в черный список.

Ранее «Росконтроль» провел исследование бутилированной негазированной воды. По мнению экспертов, «наиболее приближена к идеалу» вода марки «Сенежская».

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