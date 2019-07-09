Названа самая полезная вода в бутылках

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование бутилированной негазированной воды и пришел к выводу, что все проверенные образцы безопасны, но не все полезны. Это следует из результатов исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили воду семи брендов: «ВкусВилл», Vittel, «Святой источник», «Сенежская», «Архыз», «Волжанка» и «Волна Байкала». Они пришли к выводу, что «наиболее приближенная к идеалу» — вода марки «Сенежская».

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Также исследователи высоко оценили воду бренда «ВкусВилл», отметив, что она соответствует критериям физиологической полноценности по всем показателям, кроме низкого содержания фтора. Кроме того, в воде этой марки оказалось относительно высокое содержание нитратов. Исследователи отметили, что это характерно для родниковой воды, которой «ВкусВилл» и является, согласно маркировке.

По мнению специалистов «Росконтроля», вода Vittel не подходит для кипячения, поскольку содержит много кальция и имеет высокую жесткость и общую минерализацию. Такая вода может оставлять накипь на чайнике. Исследователи отметили, что эта вода подходит для употребления без кипячения.

Согласно результатам проверки, в воде «Святой источник» мало фтора и кальция, а в воде «Архызе» и «Волжанка» фтора мало. В продукте марки «Волна Байкала» содержание бикарбонатов выше заявленного значения. Она также не соответствует нормам физиологической полноценности по содержанию фтора, магния, кальция, жесткости продукта.

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