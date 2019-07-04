Назван лучший растворимый кофе

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование растворимого гранулированного кофе. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Были изучены образцы семи брендов: Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica и MacCoffee/FAVORITE. Продукция исследовалась более чем по 30 параметрам.

Все проверенные образцы оказались безопасны. Посторонние примеси не обнаружены, а содержание токсичных элементов не превышает норму.

Однако выяснилось, что продукция трех марок не соответствуют наименованию «кофе» и стандарту по содержанию общей глюкозы. В итоге «Жокей», Italica и MacCoffee/FAVORITE отправились в черный список «Росконтроля» за признаки фальсификации.

Остальные образцы могут быть рекомендованы к покупке. Больше всего кофеина в кофе Auchan и Bonvida — 4,48 и 4,37 процента соответственно.

Ранее «Росконтроль» проверил натуральный жареный молотый кофе. Из семи брендов — Paulig, Carte Noire, Lavazza D'oro, Tchibo Exclusive, Bushido, Davidoff и «Жокей» — только Bushido попал в список товаров с замечаниями, остальные были рекомендованы к покупке.

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