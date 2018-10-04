Назван лучший кофе

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование натурального жареного молотого кофе. В нем приняли участие специалисты Россельхознадзора.

Были изучены образцы семи брендов: Paulig, Carte Noire, Lavazza D'oro, Tchibo Exclusive, Bushido, Davidoff и «Жокей».

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Эксперты оценивали такие параметры, как вкус, аромат, цвет, баланс, плотность, текстуру и послевкусие кофе. Наивысшую оценку получил Davidoff — 8,8 балла. За ним расположились Lavazza D'oro (восемь баллов), Paulig (7,4), Tchibo Exclusive (6,6), «Жокей» (5,8) и Carte Noire (5,2). Последнее место занял напиток под брендом Bushido — 3,6 балла. У него выявлены продолжительное неприятное послевкусие, сухость и водянистость.

«По ГОСТу в натуральном кофе должно быть не менее 0,7 процента кофеина. Правда, необходимо отметить, что только три производителя заявили, что их продукт изготовлен по стандарту, — это Carte Noire, Lavazza D'oro и Tchibo Exclusive. Paulig выработан по техническим условиям. Тем не менее требования стандарта можно использовать для сравнительной оценки. Меньше всего кофеина в Lavazza D'oro (0,91 процента) и Bushido (0,92 процента). Больше всего — в Paulig (1,25 процента), Tchibo Exclusive (1,29 процента) и "Жокей" (1,51 процента). Davidoff и Carte Noire показали средние результаты: 1,08 процента и 1,07 процента соответственно», — приводятся слова главного эксперта «Росконтроля» Ирины Аркатовой.

В результате исследования кофе Bushido был добавлен в список товаров с замечаниями. Все остальные марки рекомендованы к покупке.

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