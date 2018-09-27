Назван лучший кетчуп

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел исследование качества кетчупа. Его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование было проведено совместно со специалистами Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатого. В нем приняли участие семь брендов: Mr. Ricco, Heinz, «Слобода», «То, что надо», «Семейные секреты», «Каждый день» и Fine Life.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

В последних четырех образцах был обнаружен крахмал, однако производители упомянули об этом на упаковке, как и положено по техническому регламенту.

Кетчупы «Каждый день» и «Семейные секреты» не соответствуют заявленной на этикетке категории: на самом деле это первая категория, а не высшая.

В образцах Heinz и Mr. Ricco выявлено превышение норматива по нитратам. Однако, по словам экспертов, на здоровье человека оно может сказаться только в том случае, если употреблять больше килограмма кетчупа в день.

По итогам исследования к покупке были рекомендованы два бренда: «Слобода» и Fine Life. Остальные добавлены в список товаров с замечаниями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!