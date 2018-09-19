В российских магазинах обнаружили зараженный картофель

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел исследование картофеля. Результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование проводилось при участии специалистов Россельхознадзора. Эксперты проверили развесной картофель из пяти торговых сетей: «Ашан», «Пятерочка», «Дикси», «Билла» и «Магнит».

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В четырех образцах — во всех сетях, кроме «Магнита» — обнаружено повышенное содержание тяжелого металла кадмия. «На количество тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции влияют уровень загрязнения почвы, количество используемых минеральных удобрений и состояние окружающей среды в целом. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием кадмия может негативно отразиться на работе печени и почек, а также явиться причиной изменений в костях», — приводятся слова руководителя аналитического бюро «Росконтроля» Андрея Мосова.

В большинстве образцов образцах выявлены различные несоответствия ГОСТу. Картофель из «Пятерочки», «Магнита» и «Биллы» оказался проросшим, из «Ашана» — увядшим. Кроме того, образцы из «Пятерочки» и «Ашана» пахли гнилью и имели черную сердцевину.

Помимо этого, во всех исследованных образцах был обнаружен грибок парша, не опасный для человека, но вызывающий порчу продуктов.

По результатам исследования картофель из супермаркетов «Пятерочка» и «Билла» занесен в черный список «Росконтроля», остальные образцы — в список товаров с замечаниями.

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