Названы лучшие средства для мытья посуды

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел исследование качества средств для мытья посуды. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты изучили средства для мытья посуды семи марок: Pril, AOS, Fairy, Sorti, Frosch, «Минута плюс» и «Просто». В исследовании приняли участие сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Москвы.

Смываемость с посуды у всех образцов соответствует требованиям. Немного хуже остальных результаты Fairy и «Минуты плюс».

Также у всех средств приемлемое содержание pH в смывах с посуды, а значит они безопасны. Три образца — AOS, Fairy и «Минута плюс» — не соответствуют нормам токсичности.

В результате проведенного экспертами теста на эффективность лучшие результаты показали Pril, AOS и Fairy. У них 95, 94 и 92 процента удаленных с поверхности загрязнений соответственно. Худшая эффективность у «Минуты плюс» — 83 процента. Остальные участники показали средний результат.

Самым дорогим средством оказался Pril — 159,9 рубля за килограмм. AOS стоит 87,6 рубля, «Просто» — 13,9 рубля.

По итогам исследования Fairy, AOS и «Минута плюс» занесены в список товаров с замечаниями. «"Росконтроль" и ранее испытывал средства для мытья посуды. Если сравнивать результаты с предыдущим исследованием, можно сказать, что качество Pril осталось прежним, Frosch показал даже лучшие результаты, чем в прошлый раз, а Fairy, напротив, сдал позиции», — говорится в исследовании.

При этом авторы признают, что полученных данных пока недостаточно для того, чтобы делать выводы о стабильности качества, поэтому нужны новые регулярные исследования.

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