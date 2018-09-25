Глазированные сырки оказались опасными для здоровья

Экспертный центр Союза Потребителей «Росконтроль» провел исследование глазированных сырков 22 брендов, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование проводилось совместно со специалистами ВНИИ молочной промышленности. Оно стало уже четвертым за последние четыре года, и на этот раз специалисты не смогли найти ни одного качественного и безопасного для здоровья образца.

Главные проблемы связаны с наличием в сырках плесени и дрожжей. В некоторых сырках, как, например, «Ростагроэкспорте» и «Ностальгии», они превышают максимально допустимые значения в 140-150 раз.

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«Если сырок содержал большое количество дрожжевых клеток, то, попав в благоприятные условия, грибки начинают активно размножаться. Кроме того, дрожжи и плесень в чрезмерных количествах могут быть следствием плохо промытого оборудования или нарушений технологического процесса на производстве», — приводятся слова главного специалиста экспертного центра «Росконтроля» Ирины Аркатовой.

Также некоторые производители допустили использование в сырках консервантов (в основном сорбиновой кислоты), растительных жиров, крахмала и глазури вместо указанного на упаковке шоколада.

«Сырки содержат достаточно много сахара (от 7,7 до 11,3 грамма на один сырок) и жира (от 6,7 до 14,6 грамма на один сырок). И такое высокое содержание сахара заложено уже в стандарт. По пищевой ценности этот продукт ближе к кондитерским изделиям, нежели к творогу, поэтому его нельзя считать полноценным молочным перекусом», — говорится в исследовании.

По итогам исследования ни один из сырков не был рекомендован к покупке. На данный момент в черном списке «Росконтроля» находятся 22 бренда.

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