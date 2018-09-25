За фальшивые продукты начнут карать

Роспотребнадзор будет добиваться введения в России наказания за фальсификацию пищевых продуктов. Ведомство подготовило соответствующий законопроект и собирается внести его в правительство, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом во вторник, 25 сентября, передает РИА Новости.

«Первое, с чем пойдем в правительство, — изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и Уголовном кодексах фальсификации нет и наказания нет», — отметила Попова.

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По ее словам, доля контрафакта на российском рынке растет из-за развития химической промышленности: подделки могут иметь те же потребительские свойства, что и оригинальная продукция.

В марте Роспотребнадзор совместно с Роскачеством и Россельхознадзором проводил масштабное исследование рынка молочных продуктов: молока, сливочного масла и творога. Инициатором выступил тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович, который призвал «раз и навсегда поставить точку» в вопросе. В результате исследования было выявлено 12, 14 и 2 процента фальсификата в молоке, сливочном масле и твороге соответственно.

За последний месяц Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» исследовал несколько видов продукции и обнаружил среди образцов высокую долю некачественной или фальсифицированной продукции. В частности, были проверены говяжий фарш, картофель и глазированные сырки.

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