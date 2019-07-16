Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Несмотря на наличие кишечной палочки в курином мясе, оно пригодно для питания, так как проходит термообработку. Об этом заявил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с НСН.

Эксперт утверждает, что летом крупнейшие фирмы-производители сталкиваются поломкой оборудования, проблемами с уровнем температуры и неподготовленными цехами. Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.

«Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», — заявил эксперт.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.

У куриных бедер марки «Троекурово» все признаки несвежего продукта: у мяса затхлый запах, липкая поверхность беловато-желтого цвета с серым оттенком. Содержание микроорганизмов в нем 24 раза выше максимально допустимого значения. У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы. Все три марки включили в черный список организации.

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