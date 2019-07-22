Определены лучшие семечки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование жареных семечек и нашел подозрительный товар. Это следует из результатов исследования, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили семечки семи брендов: «Кубанские», «Золотая семечка», «Бабкины семечки», «ВкусВилл», «Степановна», «От Атамана / Кубанское золото» и «От Мартина».

По данным «Росконтроля», все семечки оказались безопасными. Лидером рейтинга стали семечки торговой марки «ВкусВилл». Также рекомендованы к покупке образцы «Кубанские», «Золотая семечка», «Бабкины семечки» и «От Мартина».

У семечек «Степановна» и «От Атамана / Кубанское золото» оказался затхлый запах, который может свидетельствовать о порче продукта. В связи с этим продукты этих брендов попали в список товаров с замечаниями.

Специалисты также проверили размер семечек. По их данным, самые крупные зерна оказались у семечек «Золотая семечка», «Бабкины семечки» и «От Атамана / Кубанское золото». Самые маленькие — у семечек «Кубанские».

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