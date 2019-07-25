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Названы марки опасных для здоровья колбасок для гриля

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование колбасок для гриля и обнаружил в них бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности эксперты проверили колбаски семи брендов: «Ашан / Фильер», «Мираторг», «МясновЪ», «НДК («Азбука вкуса»)», «О’кей», «Самсон», Globus. В продукте последней марки нашли бактерии группы кишечной палочки, патогенные микроорганизмы сальмонеллы и листерии. Кроме того, в колбасках «МясновЪ» и Globus обнаружили антибиотики.

В составе продуктов «Ашан», «О’кей», «Самсон» и Globus, которые заявлены как говяжьи, нашли свинину, а в «МясновЪ» — мясо птицы. Во всех образцах, кроме колбасок марки «Мираторг», обнаружились следы сои.

В результате исследования «МясновЪ» и Globus попали в черный список организации из-за несоответствия требованиям безопасности. Остальные образцы включены в список товаров с замечаниями. К покупке эксперты рекомендовали только колбаски «Мираторг».

Сальмонеллы — бактерии, которые способны вызывать тяжелые инфекционные заболевания. Сальмонеллез чаще всего протекает в форме острой кишечной инфекции. Продукты, в которых содержатся бактерии группы кишечной палочки, при недостаточно эффективной термической обработке также могут стать причиной кишечной инфекции.

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