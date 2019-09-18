Назван самый вкусный сыр в России

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование российского твердого сычужного сыра популярных федеральных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок «Ровеньки», «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов», «Каждый день» и «Первым делом». Образцы закупались непосредственно в магазинах, там же где покупают обычные потребители. Горечь в послевкусии и нетипичный привкус почувствовали эксперты, попробовав пошехонский сыр брендов «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов» и «Каждый день». Вкус сыров «Первым делом» и «Ровеньки» специалисты назвали слабовыраженным. Тест на безопасность прошла вся проверенная продукция.

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Во всех проверенных образцах обнаружены нитраты — в остаточных количествах, не превышающих предельно допустимого. Однако это указано в маркировке только двух экземпляров: «Каждый день» и «Магнит». По оценкам специалистов, меньше всего соли оказалось в образце из «Вкусвилла», самый соленый — «Ровеньки», чемпион по содержанию кальция сыр «Первым делом», в отстающих «Магнит».

В конце 2018-го «Росконтроль» проверял более сотни образцов сыра разных сортов. 24 образца были признаны качественными и рекомендованы к употреблению. Лучшие среди них: «Российский» от Valio; «Сербская брынза», «А ла Каймак» и «Сырко» от «Млекара Шабац»; «Львиное сердце» и «Топленое молочко» от бренда «Радость вкуса»; «Гауда» и «Плавленый с ветчиной» от «Сыробогатова», «Маасдам» и «Гауда» от «Золота Европы», а также «Маасдам» от «Кабош».

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