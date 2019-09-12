В российской треске не нашли треску

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование трески в ледяной глазури стоимостью от 468 до 933 рублей. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Проверке подвергли продукцию марок Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», ООО «Марлин» и «ВкусВилл». Образцы закупались непосредственно в магазинах, там же где покупают обычные потребители. В продукции «Каждый день» эксперты не обнаружили ДНК атлантической трески: вместо нее используется другая рыба.

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Также во всех образцах филе, кроме «Бухта изобилия», нашли кости. Однако в треске этого бренда присутствует мышьяк, причем его количество втрое превышает допустимое значение. В треске Borealis мышьяка в 1,6 раза больше, чем предписывает норматив. В итоге к покупке специалисты рекомендовали только рыбу «ВкусВилл».

Ранее специалисты Росконтроля огласили результаты проверки консервированной сайры. В продукции марки ARO обнаружили мышьяк, однако его содержание оказалось в пределах допустимых значений.

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