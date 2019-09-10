Зерненый творог оказался опасным

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование зерненого творога популярных федеральных брендов в ценовой категории от 203 до 532 рублей за литр. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Проверке подвергли продукцию марок «Избенка», «Карат», «Романов луг», «Искренне Ваш», «Волоколамский молочный завод», «Рузский» и «Савушкин». Образцы закупались непосредственно в магазинах, где их приобретают обычные потребители. Тест на безопасность провалили два образца: «Волоколамский молочный завод» и «Избенка». В них обнаружили следы кишечной палочки, содержание дрожжей в твороге оказалось выше максимально допустимого.

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«Если в твороге содержание дрожжей превышает максимально допустимый уровень, то вероятно на производстве плохо промыли оборудование или в цеху загрязнен воздух», — объяснила специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина. По ее словам, обнаружение бактерий группы кишечной палочки свидетельствует «о свежем фекальном загрязнении». По итогам испытаний к покупке рекомендовали продукцию брендов «Романов луг», «Искренне Ваш», «Рузский» и «Савушкин».

В октябре 2018-го Росконтроль проводил проверку творога девятипроцентной жирности. Исследованию подвергли продукцию семи марок: «Милава», «Останкинское», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне ваш». В образцах нашли плесень и крахмал.

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