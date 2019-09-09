Названы лучшие консервы из сайры

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированной сайры и обнаружил в ней мышьяк. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности эксперты проверили продукты пяти брендов: «Доброфлот», «5 морей», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт». Мышьяк обнаружен в рыбе марки ARO. Однако содержание его в продукте в пределах допустимого. ARO, как и рыба других брендов, была признана безопасной к употреблению.

Специалисты обнаружили несоответствие количества сайры в банке стандарту, согласно которому рыбы в консервах должно быть не менее 50 процентов. Больше всего сайры оказалось в консервах «Дальморепродукт» — 85 процентов и «Доброфлот» — 83 процента. Меньше в консервах ARO — 57 процентов. В ходе исследования также были обнаружены признаки того, что при приготовлении всех исследованных консервов использовалась рыба не первой свежести.

По итогам исследования консервы «Доброфлот», «5 морей», «Море внутри» и «Дальморепродукт» признаны качественными продуктами и рекомендованы к покупке. Сайра бренда ARO занесена в список товаров с замечаниями.

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