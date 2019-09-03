Названы опасные марки сметаны

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сметаны с массовой долей жира 25 процентов популярных федеральных брендов стоимостью от 217 до 490 рублей за литр. Протоколы испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

Тестирование прошла продукция марок «Николаевская ферма», «Домик в деревне», «Рузская», «Простоквашино», «Козельская», «Избенка» и «Вологодская из Вологды». Образцы закупались непосредственно в магазинах, где их покупают обычные потребители. «Важный показатель натуральности сметаны — соотношение кальция и фосфора. Для натуральных молочных продуктов характерно соотношение не менее 1:1, однако в сметане всех участников теста фосфора существенно больше, чем кальция», — указали эксперты. Ближе всего к оптимальной пропорции приблизились «Рузская» и «Простоквашино».

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Тест на безопасность не прошла только сметана марки «Избенка» — количество дрожжей в ней оказалось в 5,2 тысячи раз выше допустимых значений: употребление продукта может привести к проблемам с пищеварением, подчеркнули специалисты. Представители компании сообщили, что образец сдан в независимую лабораторию для повторного исследования показателей.

На вкус экспертам понравились только два образца («Рузская» и «Домик в деревне»), а у продукции марки «Николаевской фермы» заметили привкус прогорклого жира. В итоге к покупке рекомендовали сметану брендов «Домик в деревне», «Простоквашино», «Козельская» и «Вологодская из Вологды».

В феврале 2019 года Росконтроль проводил исследование сметаны жирностью 20 процентов. Замечания, связанные со вкусом, были почти ко всей проверенной продукции. Худшие оценки получили два образца: в сметане «Ростагроэкспорт» эксперты обнаружили запах и привкус окисленного жира, а в продукции «Киржачского молочного завода» — горечь в послевкусии и посторонний полимерный запах. В сметане «Вкуснотеево» и «Простоквашино») обнаружили крахмал, не указанный в составе.

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